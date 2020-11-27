Роспотребнадзор назвал сумму компенсаций обманутым потребителям в Карелии

Карельское Управление Роспотребнадзора отчиталось о результатах рассмотрения судебных исков, поданных в защиту прав потребителей.

Об этом говорится в отчете Управления об итогах работы за 9 месяцев 2020 года.

За этот период Управление направило в суд 7 исковых заявлений, из них 6 – в защиту конкретных потребителей и один – в интересах группы потребителей. Суды вынесли решения по 4 исковым заявлениям.

"В пользу потребителей присуждено 406,2 тыс. рублей, из них компенсация морального вреда – 5,5 тыс. рублей. Остальные исковые заявления, в том числе иск Управления в защиту группы лиц, находятся в стадии рассмотрения", - говорится в отчете ведомства.

Число жалоб потребителей выросло в 2020 году. За 9 месяцев в Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия поступило 914 письменных обращений граждан, что на 14,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Наибольшее количество обращений приходится на сферу розничной торговли – 35,3%, услуг ЖКХ – 10,5%, деятельность финансовых организаций - 5,3% и медицинских учреждений - 4,4%.