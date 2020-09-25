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Роспотребнадзор не подтверждает приход второй волны коронавируса

Новости. Общество
22:00, 25 Сентября 2020
фото: © ТАСС/ Сергей Бобылев
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В Роспотребнадзоре заявили, что в России нет второй волны коронавируса.

Первая волна эпидемии коронавирусной инфекции продолжается в России, речи о второй волне не идет, заявил журналистам в пятницу заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Об этом информирует ТАСС.

"Пандемия коронавируса никуда не ушла, второй волны нет. Эпидемическая кривая, эпидемический процесс развивается как продолжение первой волны", - сказал он. 

Горелов отметил, что необычность ситуации заключается в том, что эпидемические процессы гриппа и коронавирусной инфекции могут наложиться друг на друга. "Хотя сценарий до конца неизвестен: они усилят друг друга - грипп и коронавирус, они не заметят друг друга или ослабят друг друга. Это покажет время", - добавил он, подчеркнув важность вакцинации от гриппа как меры профилактики заболевания.

 

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