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Роспотребнадзор обнаружил чистый пляж в Карелии

Новости. Общество
13:39, 02 Сентября 2020
фото: © Столица на Онего
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"Большой пляж" рядом с поселком Эссойла в Пряжинском районе прошел проверку на качество воды и почвы.

По сообщению управления Роспотребнадзора по Карелии, по результатам проведенного мониторинга в месте массового отдыха в 4 км от поселка Эссойла в сторону Петрозаводска установлено, что пробы воды и почвы соответствуют требованиям по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. "Большой пляж" признан безопасным.

Напомним, по данным последней проверки Роспотребнадзора, стихийные пляжи в Петрозаводске по-прежнему не отвечают требованиям по микробиологическим показателям.

 

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Комментарии

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zanoza
2020-09-02 15:07:16
Любители загородного отдыха и шашлыков загадили не только этот пляж ,но и прилегающую лесополосу. Так что не такой уж это и чистый пляж.
Кирюха непутёвый
2020-09-02 14:17:40
С такими чинушами-бездельниками как ты . бабуля-беня . зас...т всё значительно раньше и не люди , а такие ка ты нелюди :)
Беня
2020-09-02 13:55:00
Ну все, в будущем году за*рут. А может уже и в этом.
Гость
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