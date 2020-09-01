Роспотребнадзор обнаружил чистый пляж в Карелии

"Большой пляж" рядом с поселком Эссойла в Пряжинском районе прошел проверку на качество воды и почвы.

По сообщению управления Роспотребнадзора по Карелии, по результатам проведенного мониторинга в месте массового отдыха в 4 км от поселка Эссойла в сторону Петрозаводска установлено, что пробы воды и почвы соответствуют требованиям по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. "Большой пляж" признан безопасным.

Напомним, по данным последней проверки Роспотребнадзора, стихийные пляжи в Петрозаводске по-прежнему не отвечают требованиям по микробиологическим показателям.