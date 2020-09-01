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Стихийные пляжи Петрозаводска по-прежнему опасны

Новости. Общество
13:09, 02 Сентября 2020
фото: © Столица на Онего
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Пробы воды были взяты в излюбленных местах отдыха петрозаводчан в районе улицы Московская, набережной Гюллинга и в Песках, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Очередная проверка качества воды в местах массового отдыха жителей Петрозаводска прошла в августе. Так, на улице Московская, набережной Гюллинга и местечке Пески все исследованные пробы соответствовали гигиеническим требованиям по паразитологическим показателям. Кроме того, проба воды Онежского озера в Песках прошла проверку и по микробиологическим показателям.

Содержание железа превышало нормативный уровень, однако это природная особенность водоемов Карелии.

Вместе с тем, проверка показала, что пробы воды Онежского озера в районе улицы Московская и в реке Лососинка на набережной Гюллинга не соответствовали требованиям санитарного законодательства по микробиологическим показателям.

Ранее Роспортребнадзор взял пробы воды и почвы в местах отдыха в Питкярантском районе и обнаружил в них нарушения.

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