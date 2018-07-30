09:15, 30 Июля 2018
Роспотребнадзор обнаружил превышение по токсикологическим показателям в школьной форме
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Нарушения обнаружены в пробах не только импортной, но и отечественной школьной формы, сообщают в Роспотребнадзоре.
Роспотребнадзор выявил в I полугодии 2018 года нарушения по санитарно-химическим и токсикологическим показателям в 13% проб импортной школьной формы и в 11% проб школьной формы отечественного производства, говорится в сообщении ведомства.
Вся небезопасная продукция была изъята из оборота. Об этом сообщает RNS.
В рамках подготовки к новому учебному году в I полугодии 2018 года Роспотребнадзором исследовано более 1 тыс. проб одежды для учащихся.
Какие результаты показала проверка, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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