Роспотребнадзор обнаружил превышение по токсикологическим показателям в школьной форме

Нарушения обнаружены в пробах не только импортной, но и отечественной школьной формы, сообщают в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор выявил в I полугодии 2018 года нарушения по санитарно-химическим и токсикологическим показателям в 13% проб импортной школьной формы и в 11% проб школьной формы отечественного производства, говорится в сообщении ведомства.

Вся небезопасная продукция была изъята из оборота. Об этом сообщает RNS.

В рамках подготовки к новому учебному году в I полугодии 2018 года Роспотребнадзором исследовано более 1 тыс. проб одежды для учащихся.

Какие результаты показала проверка, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".