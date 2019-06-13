Роспотребнадзор подсказал, как вычислить опасные интернет-магазины

Роспотребнадзор дал гражданам рекомендации, как обезопасить себя от мошенников в интернет-магазинах.

В первую очередь покупателя должны насторожить подозрительно низкие цены, пишут РИА Новости. Зачастую в описании товаров также встречаются слова "акция", "спешите купить" и "количество ограничено".

Признаком потенциально опасного интернет-магазина также могут быть отсутствие на сайте контактной информации и сведений о продавце, неточности и несоответствия в описании товаров, чрезмерная навязчивость продавцов и невозможность курьерской доставки или самовывоза.

Кроме того, покупателю рекомендуется избегать магазинов, которые требуют предоплату и запрашивают документы, например скан паспорта.

Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что покупатель в течение семи дней имеет право отказаться от интернет-покупки и отправить ее обратно по почте, оплатив доставку. Чтобы сократить число возвратов, ведомство рекомендует внимательнее подходить к выбору товара и проверять все его характеристики.