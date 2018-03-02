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Новости. Общество
18:40, 02 Марта 2018

Роспотребнадзор предупреждает о новой волне птичьего гриппа

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Наиболее опасные для человека вирусы выделены в Китае, а также регионах Азии и Африки.

Роспотребнадзор предупредил россиян о развивающейся в мире с 2013 года и по настоящее время второй волне гриппа птиц. Соответствующее сообщение размещено в пятницу на сайте ведомства, сообщает ТАСС.

"По данным Всемирной организации здоровья животных (OIE) от 25 января 2018 года отмечено, что с 2013 года наблюдается вторая панэпизоотическая волна гриппа птиц. Ситуацию осложняет циркуляция различных подтипов вируса, что усложняет контроль и ликвидацию вспышек. В январе 2018 года восемь стран (Афганистан, Камбоджа, Тайвань, Ирак, Япония, Южная Корея, Саудовская Аравия и Южная Африка) и два континента (Африка и Азия) были поражены вспышками среди домашней птицы. По сравнению с первой волной (с 2005 по 2012 годы) развивающаяся в настоящее время отмечена утроением числа циркулирующих подтипов вируса гриппа птиц (12 против 4)", - говорится в документе.

Как отметили в ведомстве, погибло уже 120 млн голов птицы, текущей панэпизоотией охвачены все континенты, а по крайней мере одна вспышка была зафиксирована уже в 68 странах. "Совсем недавно новые и возвращающиеся штаммы H5N1, H5N2 и H5N6 поразили Азию, Европу и Ближний Восток, и имеются признаки того, что географическое распространение продолжается. С позиций здравоохранения, наиболее опасными для человека являются штаммы H7N9, H5N6 и H5N1", - добавили там.

Развивающиеся вспышки отмечены на Тайване, наиболее опасные для человека вирусы гриппа птиц выделены в Китае и регионах Азии и Африки. Только с конца января уведомления о новых случаях гриппа птиц также были получены от Афганистана, Израиля, Ирана, Ирландии, Голландии, Швеции, Ганы, Вьетнама.

В Роспотребнадзоре порекомендовали в целях снижения риска инфицирования вирусом быть привитыми против сезонного гриппа, избегать контакта с домашней и дикой птицей в домашних хозяйствах, рынках, на открытых водоемах и в зоопарках, не посещать птицеводческие хозяйства и места, где может производиться забой домашней птицы, не употреблять в пищу сырые яйца.

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