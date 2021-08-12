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Роспотребнадзор проконсультирует жителей Карелии по качеству школьных товаров

Новости. Общество
18:40, 16 Августа 2021
фото: © pixabay.com

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Накануне нового учебного года Роспотребнадзор запускает всероссийскую тематическую «горячую линию» по качеству и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей.

По сообщению Управления Роспотребнадзора по Карелии, с 16 августа по 27 августа проводится тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности товаров детского ассортимента.

За получением консультаций можно обращаться к специалистам Управления на телефон «горячей линии» 8(8142) 79-74-20, а также в территориальные отделы Управления:

г. Сегежа, ул. Мира, д.38А, тел. (8-81431) 4-39-03;

г. Беломорск, ул. Мерецкова, д.9А, тел. (8-81437) 5-10-08;

г. Кемь, ул. Каменева, д.12, тел. (8-81458) 5-46-11;

г. Костомукша, ул. Звёздная, д.23, тел. (8-81459) 5-16-67;

п. Калевала, ул. Руны Калевалы, д.14, тел. (8-81454) 4-18-39;

г. Суоярви, ул. Шельшакова, д.6, тел. (8-81457) 5-16-30;

г. Сортавала, ул. Комсомольская, д.10, тел. (8-81430) 4-73-70;

г. Питкяранта, ул. Пушкина, д.7, тел. (8-81433) 4-31-32;

г. Лахденпохья, ул. Ленина, д.5Б, тел. (8-81450) 4-52-81;

г. Олонец, пер. Красногвардейский, д.2Б, тел. (8-81436) 4-15-50;

г. Кондопога, ул. Комсомольская, д.6, тел. (8-81451) 7-75-77, 7-66-38.

Также получить квалифицированную помощь по вопросам защиты прав потребителей при приобретении детских товаров можно в Консультационном центре и консультационных пунктах «Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия»:

г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д.13А, тел. (8-8142) 56-12-07 (понедельник – четверг с 9.00 до 16.30 (перерыв с 13.00 до 14.00), пятница с 9.00 до 13.00);

г. Сегежа, ул. Мира, д.38А, тел. (8- 81431) 4-37-92 (вторник, четверг с 14.00 до 16.30);

г. Кемь, ул. Гидростроителей, д.36, тел. (8-81458) 2-29-64 (вторник, четверг с 14.00 до 16.30);

г. Сортавала, ул. Комсомольская, д.10/7, тел. (8-81430) 2-29-12 (четверг с 15.00 до 16.00);

г. Питкяранта, ул. Пушкина, д.7, тел. (8-81433) 4-16-59 (пятница с 14.00 до 16.00);

г. Костомукша, ул. Звёздная, д.23, тел. (8-81459) 5-11-67 (понедельник – пятница с 14.00 до 16.00).

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