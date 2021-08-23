Роспотребнадзор проверил города в Карелии на радиацию

Значения гамма-фона не представляют опасности для здоровья населения, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Проверка показала, что средние значения гамма-фона на открытой местности в контрольных точках на территории населенных пунктов республики соответствуют его естественным значениям.

Самый высокий показатель зарегистрирован в Кондопоге – 0,12 мкЗв/ч.

В Сортавале и Сегеже среднее значение мощности дозы гамма-излучения – 0,11 мкЗв/ч.

В Петрозаводске и в Костомукше этот показатель составил 0,9 мкЗв/ч.

Ранее сообщалось, «Росатом» очистит территорию бывшего военного объекта в Карелии, где обнаружена радиация.