Роспотребнадзор проверил пищеблок больницы Карелии, где пациентов пытались накормить рыбой с червями

Стали известны результаты проверки организации питания в Сортавальской ЦРБ, на пищеблоке которой были обнаружены фальсифицированные продукты.

Напомним, в июне руководство центральной районной больницы в Сортавале направило в Роспотребнадзор жалобу на качество питания. Компания, у которой у ЦРБ заключен контракт на оказание услуг по организации горячего питания для пациентов стационара, использовала при приготовлении блюд фальсифицированные продукты. Нарушения были подтверждены в результате лабораторных исследований сливочного масла и молока в Центре гигиены и эпидемиологии. Кроме того, выявлялись нарушения по нормативам вложения продуктов в блюда. Однажды пациентов пытались накормить рыбой с личинками червей.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Карелии провели согласованную с прокуратурой проверку в отношении ООО "Северпродукт".

"В ходе проверки нарушений требований к качеству используемого продовольственного сырья и пищевых продуктов не установлено", - говорится в ответе ведомства на запрос "Столицы на Онего".

Тем не менее, факты, изложенные в обращении руководства Сортавальской ЦРБ в части нарушений прохождения предварительных и периодических медосмотров работниками пищеблока, подтвердились. В ходе проверки выявлены проблемы и со сроками прохождения гигиенической аттестации этих сотрудников.

Роспотребнадзор выдал организации предписание об устранении нарушений. Компания была оштрафована на 500 рублей.

Что касается обнаруженных на пищеблоке Сортавальской ЦРБ фальсификатов, которые использовались при приготовлении блюд для пациентов, то Роспотребнадзор проинформировал Минздрав и Минсоцзащиты республики о существовании такой продукции. Масло сливочное "Крестьянское", изготовителем которого на упаковке значилась московская компания, не соответствовала параметрам по масложировым характеристикам – вместо молочного жира в продукции обнаружили жиры растительного происхождения. В Москве по указанному адресу данной фирмы не нашли.

"Управление предлагает учитывать данную информацию при закупке молочной продукции для питания пациентов", - сообщается в ответе Роспотребнадзора на обращение Сортавальской ЦРБ.

Ранее главный врач Сортавальской ЦРБ Александр Романов заявил, что проверять пищеблоки нужно во всех этих организациях, где оказывает услуги "Северпродукт".

"Мы понимаем, что организация, которая кормит нашу больницу, работает и в других учреждениях, где находятся люди на стационаре. Поэтому проверять пищеблоки нужно во всех этих организациях. Надеемся на активную позицию Роспотребнадзора", - сказал Романов.