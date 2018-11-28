Роспотребнадзор рассказал, что делать при задержке рейса

Роспотребнадзор в связи c недавними задержками авиарейсов из-за непогоды разъяснила законодательные аспекты обеспечения защиты прав пассажиров.

Согласно правилам ответственности перевозчика за задержку отправления транспортного средства или опоздание прибытия его в пункт назначения перевозчик уплачивает пассажиру штраф в размере, установленном соответствующим транспортным уставом или кодексом, если не будет доказано, что задержка или опоздание произошли вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности, угрожающей жизни и здоровью пассажиров, или прочих обстоятельств, не зависящих от перевозчика.

При изменении расписания движения самолётов перевозчик должен принять меры по информированию пассажиров, с которыми заключён договор перевозки, об изменении расписания любым доступным способом, пишет Life.

Отмечается, что при перерыве в перевозке по вине перевозчика, а также при задержке рейса, отмене из-за неблагоприятных погодных условий, по техническим и другим причинам, изменении маршрута перевозки перевозчик должен организовать для пассажиров ряд услуг.

К ним относятся предоставление комнат матери и ребёнка пассажиру с несовершеннолетним в возрасте до семи лет, два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления более двух часов, обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления более двух часов, обеспечение горячим питанием при ожидании отправления более четырёх часов и далее каждые шесть часов днём и каждые восемь часов ночью.

Должно происходить размещение в гостинице при ожидании вылета более восьми часов днём и более шести часов ночью, а также доставка транспортом до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы, предоставляется организация хранения багажа.