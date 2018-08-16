Роспотребнадзор рассказал, когда ждать первую волну гриппа

Первая волна заболеваемости гриппом в России ожидается в середине осени.

"Первая волна заболеваемости будет в середине осени",- заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на пресс-конференции.

Она отметила, что это стандартные ежегодные оценки экспертов. Точнее тенденция будет понятна, когда медики начнут регистрировать первых заболевших.

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