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Новости. Общество
10:06, 16 Августа 2018

Роспотребнадзор рассказал, когда ждать первую волну гриппа

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Первая волна заболеваемости гриппом в России ожидается в середине осени.

"Первая волна заболеваемости будет в середине осени",- заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на пресс-конференции.

Она отметила, что это стандартные ежегодные оценки экспертов. Точнее тенденция будет понятна, когда медики начнут регистрировать первых заболевших.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

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