Роспотребнадзор рассказал, когда ждать первую волну гриппа

По теме
Загрузка...
Первая волна заболеваемости гриппом в России ожидается в середине осени.
"Первая волна заболеваемости будет в середине осени",- заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на пресс-конференции.
Она отметила, что это стандартные ежегодные оценки экспертов. Точнее тенденция будет понятна, когда медики начнут регистрировать первых заболевших.
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
По теме
Выбор читателей
09.08.2018, 10:43
14.08.2018, 07:20
10.08.2018, 11:44
15.08.2018, 12:38
10.08.2018, 10:00
Аналитика
Сегодня 12:40
Обществоведение
Собрали все, что известно о подростке, подозреваемом в поджоге Успенской церкви.
13.08.2018 09:00
10.08.2018 12:00
09.08.2018 10:09
Чтиво
Сегодня 11:13
Личное мнение
Журналист и блогер Наталья Ермолина о том, как у нее почти состоялось свидание.
08.08.2018 10:55
03.08.2018 12:21
30.07.2018 11:24
Медиа
Новое
Сегодня 11:28
Опрос
Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?
Комментарии