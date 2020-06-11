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Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для магазинов

Новости. Общество
11:58, 12 Июня 2020
фото: Николай Смирнов/Столица на Онего
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Роспотребнадзор подготовил новые санитарно-эпидемиологические требования к продуктовым магазинам и рынкам, пишут РИА Новости.

Согласно документу, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, правила будут действовать до 1 января 2031 года. Их цель — предотвратить возникновение и распространение инфекций и отравлений, связанных с пищевой продукцией.

Так, рыбные магазины не смогут размещаться в помещениях, встроенных или пристроенных к жилым и административным зданиям. Уровни шума в торговых залах должны будут соответствовать требованиям, предъявляемым к уровням шума в жилых помещениях.

Сотрудникам запретят продавать продукты, упавшие на пол, взвешивать товары на весах без упаковки, а также продавать яйца в отделах, реализующих товары, не упакованные производителем, готовые к употреблению, и выливать напитки из использованных стаканов обратно в общую тару.

"В торговых объектах, использующих контейнеры, тележки и корзины для самообслуживания покупателей, создаются условия для обработки и хранения данных контейнеров, тележек и корзин отдельно от условий для обработки и хранения торгового оборудования и инвентаря", — отмечается в материалах ведомства.

Кроме того, над торговыми точками на открытых рынках нужно будет устанавливать навесы для защиты товаров от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. В палатках и киосках обяжут устанавливать раковины для мытья рук, а нестационарные торговые объекты должны будут размещаться в местах, где есть туалет в пешая доступность от рабочего места.

Продажу бахчевых культур частями и с надрезами в объектах мелкорозничной торговли запретят, сообщают РИА Новости.

Ранее стало известно, какие перегородки установят в магазинах Карелии из-за коронавируса.

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