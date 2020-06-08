Стало известно, какие перегородки установят в магазинах Карелии из-за коронавируса

Власти Карелии определились с размерами защитных перегородок, которые с 22 июня установят в торговых точках республики.

"Мы определили размеры защитных перегородок, которые с 22 июня должны быть установлены в объектах торговли, если персонал работает без лицевых экранов или защитных очков. Защитная перегородка должна быть высотой не менее 2,2 метров от пола и шириной не менее 1,5 метров", - написал глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, в Карелии открыли для туристов все объекты туристического показа.