В Карелии открыли для туристов все объекты туристического показа

С сегодняшнего дня все туробъекты, в том числе расположенные в помещениях, смогут принимать группы до 10 человек, сообщил глава республики.

Руководитель региона подписал распоряжение, согласно которому с 9 июня все объекты туристического показа доступны для туристов. Группы до 10 человек могут посещать объекты как на свежем воздухе, так и в помещениях.

"Разумеется, посетители должны быть в масках и перчатках, соблюдать социальную дистанцию. Персонал кроме этого должен обязательно использовать защитные очки или лицевые экраны", - написал Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте"

Кроме того, глава республики разрешил принимать гостей на срок менее месяца на турбазах и базах отдыха в Сортавальском Лахденпохском и Питкярантском районах, при условии, что постояльцев там размещают в отдельно стоящих коттеджах или зданиях с отдельными входами.

"При этом владельцы должны соблюдать те же требования, что применяются к туробъектам на остальной территории республики: питание гостей должно быть организовано в номерах или на открытом воздухе, их необходимо обеспечить индивидуальными средствами защиты и организовать обработку рук антисептиками. Обязательно ведение журнала контроля температуры. Персонал баз отдыха должен работать масках, перчатках, одноразовых халатах, а также очках или лицевых защитных экранах", - сообщил Парфенчиков.

На встрече с президентом Росси глава Карелии рассказал, что музей-заповедник Кижи откроется для туристов 15 июня.