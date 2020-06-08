Музей-заповедник Кижи в Карелии откроется для туристов 15 июня

Глава Карелии Артур Парфенчиков назвал сроки открытия туристических объектов для гостей республики.

В ходе онлайн-встречи с президентом России Парфенчиков сообщил о снятии ограничений для посещений туробъектов.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы уже на всей территории Карелии, включая Южную Карелию, полностью заработали наши туристические объекты. В частности, например, объект Рускеала, который сейчас стал очень популярным по всей стране, заработал. Мы вместе с РЖД разработали специальную программу посещения этого объекта. Как раз там мы предусмотрели такие меры, которые мы сейчас отрабатываем, для того чтобы открывать и следующие объекты туристического показа. Но на улице мы уже все туристические объекты открыли. Надеемся, что с 15 июня и Кижи заработают. Сегодня общались с директором федерального музея. По крайней мере, готовимся", - пояснил Артур Парфенчиков.

Напомним, горный парк Рускеала возобновил прием гостей-автомобилистов.