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Горный парк в Карелии возобновил прием гостей-автомобилистов

Новости. Общество
10:28, 05 Июня 2020
фото: © "Столица на Онего"
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"Рускеала" открывается на прием гостей, прибывающих на автомобильном транспорте, но жителям других регионов придется посидеть на карантине.

С 6 июня горный парк "Рускеала" будет доступен туристам, прибывающим на автомобилях. При этом путешественники из других регионов обязаны соблюсти карантин в 14 дней и сообщить о своем прибытии на горячую линию 8-800-201-06-57. Ограничения сохраняются на количество человек в экскурсионных группах (10 человек в наземных экскурсиях и 8 - в подземной), сообщается в паблике парка.

С 6 июня "Рускеала" работает с 10:00 до 19:00 ежедневно.

Экскурсия "Дорогой горных мастеров" проводится по расписанию: в 12:30 и 14:30. Группа - 10 человек.

Экскурсия "Мраморный каньон" проводится по расписанию: 11:00, 13:00 и 14:30. Группа - 10 человек.

Место сбора экскурсионных групп: указатель "Рускеальский экспресс".

Экскурсия "Подземная Рускеала" проводится по расписанию: с 10:30 до 17:00 каждые 30 минут. Группа – 8 человек. Возрастное ограничение 7+.

Ранее сообщалось, горный парк открылся для пассажиров "Рускеальского экспресса".

 

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