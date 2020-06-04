Горный парк в Карелии возобновил прием гостей-автомобилистов

"Рускеала" открывается на прием гостей, прибывающих на автомобильном транспорте, но жителям других регионов придется посидеть на карантине.

С 6 июня горный парк "Рускеала" будет доступен туристам, прибывающим на автомобилях. При этом путешественники из других регионов обязаны соблюсти карантин в 14 дней и сообщить о своем прибытии на горячую линию 8-800-201-06-57. Ограничения сохраняются на количество человек в экскурсионных группах (10 человек в наземных экскурсиях и 8 - в подземной), сообщается в паблике парка.

С 6 июня "Рускеала" работает с 10:00 до 19:00 ежедневно.

Экскурсия "Дорогой горных мастеров" проводится по расписанию: в 12:30 и 14:30. Группа - 10 человек.

Экскурсия "Мраморный каньон" проводится по расписанию: 11:00, 13:00 и 14:30. Группа - 10 человек.

Место сбора экскурсионных групп: указатель "Рускеальский экспресс".

Экскурсия "Подземная Рускеала" проводится по расписанию: с 10:30 до 17:00 каждые 30 минут. Группа – 8 человек. Возрастное ограничение 7+.

Ранее сообщалось, горный парк открылся для пассажиров "Рускеальского экспресса".