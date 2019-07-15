Роспотребнадзор России назвал объем уничтоженной за 5 лет "санкционки"

Роспотребнадзор с 2014 года выявил почти три тысячи тонн санкционных продуктов.

Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада, РФ также продлевала и свои ответные меры: пока запрет на поставки действует до конца 2020 года, пишет издание "РИА Новости".

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека уделяет особое внимание контролю за санкционной продукцией. За весь период действия санкций в пунктах пропуска через госграницу РФ сотрудниками Роспотребнадзора не допущено к ввозу более 2,9 тысячи тонн запрещенной к ввозу продукции", – говорится в сообщении.



Отмечается, что наибольший объем запрещенной к ввозу пищевой продукции составляет мясная, молочная, плодоовощная продукция, продукция из водных биологических ресурсов. Сообщается, что для контроля за санкционной продукцией проверяются предприятия оптовой и розничной торговли.



"За весь период действия запрета в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих ввоз и оборот запрещенной к ввозу продукции, Роспотребнадзором наложено административных штрафов на общую сумму около 866,5 млн рублей. Вся изъятая из оборота пищевая продукция уничтожена", – отметили в ведомстве.