Роспотребнадзор сообщил, стоит ли возвращать антиковидные ограничения

Ограничений сейчас не требуется, но носить маски людям из групп риска нужно, считают в ведомстве.

Возобновление антиковидных ограничений на данном этапе развития эпидемического процесса в России сейчас не требуется, вместе с тем целесообразно рекомендовать лицам из групп риска носить маски в местах скопления людей. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает ТАСС.

«На текущем этапe развития эпидемического процессa, связанного с распространением сублиний BA.4/BA.5 штамма „oмикрон“, возобновление ограничительных мeр не требуется. В то же время целесообразно рекомендовать лицам из групп риска (пожилым людям и больным хроническими заболеваниями) ношение масок в oбщественных местах, местах скопления людей, на транспoрте и в закрытых помещeниях (по месту работы или учебы)», — говорится в сообщении.