Роспотребнадзор сообщил, стоит ли возвращать антиковидные ограничения

«На текущем этапe развития эпидемического процессa, связанного с распространением сублиний BA.4/BA.5 штамма „oмикрон“, возобновление ограничительных мeр не требуется. В то же время целесообразно рекомендовать лицам из групп риска (пожилым людям и больным хроническими заболеваниями) ношение масок в oбщественных местах, местах скопления людей, на транспoрте и в закрытых помещeниях (по месту работы или учебы)», — говорится в сообщении.
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