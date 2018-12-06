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Новости. Общество
21:05, 06 Декабря 2018
фото: pixabay.com

Роспотребнадзор связал 63% смертей в России с неправильным питанием

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Больше половины смертей в России связаны с приемом некачественной пищи и неправильным питанием.

В то же время правительство имеет противоречивые сведения о рационе граждан. По оценке экономистов РАНХиГС, в России сейчас нет точных статистических данных о потреблении продовольствия, а единственным относительно достоверным свидетельством качества питания россиян является прирост числа страдающих ожирением, сообщает "Коммерсантъ".

"Идея маркировки (продуктов) продиктована обеспокоенностью Роспотребнадзора высокими темпами роста заболеваний среди населения страны, связанных с приемом пищи. Около 63% смертей в России связаны с алиментарно-зависимыми заболеваниями (возникающими из-за плохого питания), а распространенность ожирения среди женщин в 2–2,5 раза выше, чем среди мужчин",— сообщили в Роспотребнадзоре.

Согласно данным Роспотребнадзора, "высокий уровень потребления сахара, насыщенных жирных кислот, соли ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии, сахарного диабета".

"Для того чтобы снизить показатели потребления соли, сахара и жиров, необходимо информировать потребителя о составе продукта максимально доступным способом, чтобы каждый мог осознанно решить, какие продукты можно есть практически без ограничения, а какие — потреблять умеренно",— советуют в ведомстве.

Идея добровольной маркировки продуктов "Светофор" принадлежит Роспотребнадзору. Сейчас проект реализуют уже две розничные российские компании. Одной из них является PepsiCo. Компания "разместила на упаковке ряда своей продукции маркировки с соответствующей цветовой индикацией".

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