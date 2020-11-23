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Роспотребнадзор в Карелии оштрафовал торговцев овощами и фруктами на 137 тысяч рублей

Новости. Общество
18:00, 23 Ноября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Александра Мудрац
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Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Карелии за 9 месяцев этого года выявили нарушения на 16 объектах, торговавших плодоовощной продукцией.

Как сообщили в ведомстве, за 9 месяцев 2020 года проверено 28 организаций (49 торговых точек). Проверку не прошли 16 магазинов.

Среди нарушений, выявленных сотрудниками Управления, – отсутствие документов, подтверждающих происхождение овощей и фруктов, отсутствие контроля за условиями хранения продукции.

Кроме того, за 9 месяцев лабораторно исследовано 86 проб плодоовощной продукции. Превышений допустимых уровней содержания токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов не выявлено.

Из 86 исследованных проб несоответствие требованиям законодательства по допустимому уровню содержания микроорганизмов выявлено в 6 пробах, что составляет 7%.

По результатам проверок Управлением наложен арест на 13 партий плодоовощной продукции весом в 17,6 кг, вынесено 8 постановлений о привлечении виновных к административной ответственности: 4 в виде штрафов на 137 тыс. руб., 4 в виде предупреждения.

Ранее сообщалось, что в магазинах Карелии торговали просроченной молочкой.

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