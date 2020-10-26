В магазинах Карелии торговали просроченной молочкой

Роспотребнадзор проводит мониторинг за качеством и безопасностью молочной продукции, находящейся в обороте на потребительском рынке Карелии.

По данным управлении Роспотребнадзора республики, за 9 месяцев 2020 года лабораторно исследовано 339 проб молочной продукции по показателям качества и безопасности. В исследованных образцах превышений допустимых уровней содержания токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов не выявлено. При этом удельный вес несоответствующих проб молочной продукции по физико-химическим показателям составил 8,0%, что значительно превышает показатели за аналогичный период 2019 года (3,3%).

Удельный вес несоответствующих проб молочной продукции по микробиологическим показателям находится на уровне 2019 года и составляет 5,0%.

К основным нарушениям, выявленным в ходе контрольно-надзорных мероприятий, относятся: нарушение условий хранения молочной продукции, отсутствие контроля за соблюдением температурно-влажностного режима хранения молочной продукции, реализация продукции с истекшим сроком годности.

По результатам проверок Роспотребнадзор арестовал 8 партий молочной продукции на 3,8 кг. Виновные были оштрафованы на 100 тыс. рублей.

Ранее Роспотребназор арестовал 13 партий плодоовощной продукции в Карелии.