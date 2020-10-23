Роспотребназор арестовал 13 партий плодоовощной продукции в Карелии

Управление Роспотребнадзора по Карелии за 9 месяцев 2020 года наложило арест на 13 партий плодоовощной продукции в количестве 17,6 килограмм.

Как пояснили в Управлении, основные нарушения были связаны с тем, что в продажу поступала обезличенная продукция без документов, подтверждающих её происхождение. Кроме того, отсутствовал контроль за условиями хранения.

Вместе с тем, в исследованных пробах не было выявлено превышений допустимых уровней содержания токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов.

По выявленным фактам нарушений вынесено 8 постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности: 4 в виде штрафов на общую сумму 137 тыс. рублей, 4 в виде предупреждения.