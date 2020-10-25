Роспотребнадзор выявил рост заболеваемости ОРВИ среди взрослых в Карелии

Об эпидемиологической обстановке по острым респираторным вирусным инфекциям в Карелии рассказали в управлении Роспотребнадзора республики.

За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 5025 случаев заболевания ОРВИ. Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения выше уровня эпидпорога на 4,1%. Превышение произошло за счет возрастной группы от 15 лет и старше (+46,7%); среди детей заболеваемость ниже эпидпорога в возрасте 0-2 года (-28,9%), 3-6 лет (-36,3%), 7-14 лет (-27,7%).

По сравнению с предыдущей неделей отмечается подъем заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 24,3% (+982 случая).

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 2784 случая заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 18,4%. Однако возрастной группе 15 лет и старше заболеваемость превышает эпидпорог (+43,5%). Среди детского населения заболеваемость ниже эпидпорога во всех возрастных группах (0-2 года ниже на 59,0%, 3-6 лет – на 52,9%, 7-14 лет- на 48,4%). По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения выше на 26,1% (+477 случаев).

Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом на карантин закрыли два в Академическом лицее в Петрозаводске.

Ранее у больного ОРВИ в Карелии выявили сезонный коронавирус.