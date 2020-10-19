У больного ОРВИ в Карелии выявили сезонный коронавирус

О заболеваемости ОРВИ в Карелии рассказали в управлении Роспотребнадзора Карелии.

За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 4043 случая заболевания ОРВИ. Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения ниже уровня эпидемического порога на 24,3%, среди взрослых 15 лет и старше – на 2,9%; среди детского населения в возрасте 0-2 года – на 43,6%, 3-6 лет – на 47,7%, 7-14 лет – на 47,1%.

По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 2,1% (-84 случая).

Превышение среднемногонедельного уровня не зарегистрировано ни на одной административной территории.

При мониторинге за циркуляцией респираторных вирусов за прошедшую неделю при обследовании больных ОРВИ выделено 17 прочих респираторных вирусов (риновирус – 16 случаев, сезонный коронавирус - 1случай).

В республике продолжается прививочная кампания против гриппа.