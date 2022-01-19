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Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости внебольничной пневмонией в Карелии

Новости. Общество
07:15, 20 Января 2022
фото: © Руслан Шамуков/ТАСС

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В Роспотребнадзоре отметили, что в период с 10 по 16 января в Карелии заболеваемость внебольничной пневмонией превысила средний показатель.

В период с 10 по 16 января заболеваемость внебольничными пневмониями среди жителей республики выше среднемногонедельного показателя в 2,2 раза (+104 случая). Зарегистрировано 188 случаев заболеваний. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Превышение среднего уровня заболеваемости, рассчитанного за 3 года, зарегистрировано на 12-ти административных территориях республики.

В Петрозаводске показатель заболеваемости внебольничными пневмониями выше среднего уровня в 2,4 раза, зарегистрировано 73 случая.

Количество заболевших внебольничной пневмонией выше уровня  предыдущей недели в 2,4 раза. Количество госпитализированных с данным заболеванием составило 168 человек, говорится в сообщении ведомства. 

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