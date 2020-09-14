Роспотребнадзор заявил, что переболевший COVID-19 может быть заразен в течение нескольких месяцев

Переболевший человек выделяет коронавирус до 90 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Наши наблюдения сегодня – до 48 дней , а за рубежом есть до 90 дней. Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет", – рассказала Анна Попова на заседании президиума РАН.



Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн прокомментировал, что в среднем человек остается опасным две недели, сообщает издание "РИА Новости".



"Но исключения могут быть, исключения такого длительного выделения вируса . Заразиться вполне реально", – добавил он.



Эксперт также отметил, что гарантий от повторного заражения, в том числе после вакцинации, нет: прививка лишь повышает шансы избежать инфицирования.