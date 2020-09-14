Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Требования к тонировке смягчают, к роликам - ужесточают: готовятся изменения в ПДД 2
14.09.2020 16:43
Отравление Навального "Новичком" подтвердили эксперты из двух стран 10
14.09.2020 19:10
Самолет из Сочи со вчерашнего дня не может доставить пассажиров в Петрозаводск 5
Сегодня 06:40
Бразильского ученого и защитника диких племен аборигены Амазонии застрелили из лука 3
14.09.2020 21:30
Суд Петрозаводска оставил под стражей спикера горсовета Боднарчука 2
14.09.2020 19:19
В турецком отеле официант надругался над школьницей из России 4
14.09.2020 19:40

Роспотребнадзор заявил, что переболевший COVID-19 может быть заразен в течение нескольких месяцев

Новости. Общество
15:24, 15 Сентября 2020
фото: © Станислав Красильников/ТАСС
Загрузка...

Переболевший человек выделяет коронавирус до 90 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Наши наблюдения сегодня – до 48 дней , а за рубежом есть до 90 дней. Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет", – рассказала Анна Попова на заседании президиума РАН.

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн прокомментировал, что в среднем человек остается опасным две недели, сообщает издание "РИА Новости".

"Но исключения могут быть, исключения такого длительного выделения вируса . Заразиться вполне реально", – добавил он.

Эксперт также отметил, что гарантий от повторного заражения, в том числе после вакцинации, нет: прививка лишь повышает шансы избежать инфицирования.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Бездельник
2020-09-15 16:28:50
Здоровые люди — это больные, которые еще не знают об этом.(Жюль Ромен) :)
zanoza
2020-09-15 15:47:52
Успокоили, однако :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.09.2020, 19:40
Шеф-повар развеял мифы о лавровом листе
13.09.2020, 09:34
ГИБДД Карелии предупреждает водителей об опасности на дороге
08.09.2020, 06:40
"Дети выведены на дистанционное обучение и находятся на изоляции дома"
13.09.2020, 21:40
Заворотнюк опубликовала в Сети новые фотографии
08.09.2020, 08:20
Парфенчиков рассказал, когда в Карелии включат отопление
09.09.2020, 11:32
Как я болела коронавирусом

Аналитика

Сегодня 13:04
Политкухня
Председатель остался за решеткой 6
Сохранивший свою должность спикер Петросовета Геннадий Боднарчук будет находиться под арестом до середины ноября.
Кирха – в подарок 3
11.09.2020 08:04
"Мы стали никому не нужны" 27
11.09.2020 07:30
Смартфон можно превратить в POS-терминал 2
10.09.2020 09:00
Тарифу на тепло в Петрозаводске обещан рост с "опережающим темпом" 18
07.09.2020 17:26
Вся аналитика

Чтиво

10.09.2020 15:38
Без политики
Перенесшие COVID-19 и пневмонию пациенты могут восстановить здоровье в "Костной клинике"
Увы, COVID-19 не дремлет: в осенне-зимний период возможен новый всплеск заболеваемости.
Пазлы из разных наборов 10
10.09.2020 15:14
Как я болела коронавирусом 5
09.09.2020 11:32
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»