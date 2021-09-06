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Роспотребнадзор запретил школам кормить детей макаронами, блинами и колбасой

Новости. Общество
16:32, 07 Сентября 2021
фото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»

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В России в школьных столовых запретят подавать макароны с фаршем или яйцами, блинчики с мясом или творогом, а также сырокопченую колбасу.

Как сообщает Газета. ru, соответствующий список блюд и разрешенных продуктов в своем Instagram опубликовало управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

«Запрещено использовать в школьном питании <…> макароны по-флотски с мясным фаршем, макароны с яйцом, яичница-глазунья, сырокопченые колбасы. А также заливные блюда, студни, форшмак из сельди, окрошку и холодные супы», — указали в Роспотребнадзоре.

В список запретов от санитарных врачей также попали грибы, сало, маргарин, паштет, жареные во фритюре продукты. Также в него вошли яйца водоплавающих птиц, мясо диких животных, арахис, кремовые кондитерские изделия, газированные напитки, карамель, энергетики, квас, натуральный кофе и кумыс. Роспотребнадзор наложил также запрет на использование в школьном питании уксуса, острого перца и соусов, горчицы, хрена, майонеза, маринованных овощей и кетчуп.

 

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