Росреестр поможет владельцам участков оформить излишки земли

Владельцы земельных участков смогут зарегистрировать излишки земли, если в процессе комплексных кадастровых работ выяснится, что площадь используемой ими земли больше предусмотренной документами.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росреестра.

Изменения в законы о кадастровой деятельности и о государственной регистрации недвижимости, упрощающие проведение комплексных кадастровых работ, были одобрены Совфедом 11 июня.

Одобренный закон предусматривает, что Росреестр будет устранять ошибки в местоположении границ земельных участков и административных границ.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".