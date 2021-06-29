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Росреестр проведет несколько «горячих линий» с жителями Карелии

Новости. Общество
15:54, 30 Июня 2021
фото: © Столица на Онего

Жителям республики расскажут о различных вопросах, связанных с недвижимостью, сообщили в правительстве Карелии.

Управление Росреестра со 2 июля по 15 июля проведет серию «горячих линий» для жителей Карелии. Специалисты объяснят гражданам различные вопросы, связанные с предоставлением документов, гаражной и дачной амнистиями, определением и оспариванием кадастровой стоимости объектов, а также проведут мастер-класс по обучению заявителей работе с электронными сервисами Росреестра.

Помимо Петрозаводска, горячие линии будут проходить в Сортавале, Медвежьегорске и Костомукше.

Так, с 10.00 до 13.00 часов 2 июля состоится «горячая линия» по вопросу: «Порядок предоставления документов государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства» по телефону 8 (8142) 76 29 31.

Также 2 июня с 10.00 до 13.00 состоится «горячая линия»: «Порядок определения и оспаривания результатов кадастровой стоимости объектов недвижимости» по телефону 8 (8142) 78 10 70.

Уточнить подробности проведения других «горячих линий» можно на сайте правительства Карелии.

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