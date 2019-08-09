Росрыболовство разъяснило новые ограничения любительской рыбалки

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Федеральный закон "О любительском рыболовстве", который был принят в декабре прошлого года и вступит в силу 1 января 2020 года, устанавливает новые ограничения для рыбаков.
Например, установлены суточные нормы вылова, запрет на добычу рыбы сетями, ограничение подводной охоты с целью решения проблемы безопасности людей в местах массового отдыха, сообщает пресс-служба Росрыболовства.
Предполагается, что возможность любительского рыболовства сетями будет разрешена в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, "где добыча рыбы сетями является основным источником пропитания, с условием учета и обязательной поштучной маркировки таких орудий".
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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