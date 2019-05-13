Россельхозбанк повышает процентные ставки по вкладам физических лиц

С 08 мая 2019 года Россельхозбанк повышает процентные ставки по опциональным вкладам физических лиц в рублях РФ на сроках от 395 до 1095 дней.

Наибольший рост до 0,75 п.п. произойдет по вкладу "Комфортный" с опциями пополнения и частичного снятия средств. Также ставки возрастут по вкладам с опцией пополнения "Накопи на мечту", "Пополняемый" и "Пенсионный доход".

Максимальная процентная ставка по вкладам физических лиц достигнет в рублях РФ 8,50% годовых, в долларах США 3,45% годовых, в евро 0,60% годовых.

В РСХБ действует широкая продуктовая линейка, отвечающая ключевым потребностям клиентов: привлекательные процентные ставки, сроки размещения вкладов от 1 месяца до 4 лет, возможность пополнения и частичного снятия средств.

Гибкие условия депозитов позволяют клиентам Банка выбрать подходящие варианты размещения в зависимости от предпочтений: сохранение средств с получением максимального дохода, накопление к определенному сроку, а также возможность распоряжаться средствами на счете, не теряя начисленных процентов.

Объем привлечённых средств физических лиц АО "Россельхозбанк" на 1 мая 2019 года превысил 1,06 трлн рублей. Портфель средств физических лиц с начала года увеличился на 3,5% (35,9 млрд рублей). За четыре месяца 2019 года частные лица открыли в РСХБ свыше 425 тыс. новых вкладов на сумму более 265 млрд рублей.

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