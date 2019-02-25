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Новости. Экономика
15:35, 25 Февраля 2019

Россельхозбанк стал победителем финансовой премии "Банки.ру" в номинации "Вклад года"

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Россельхозбанк стал победителем финансовой премии "Банк года", учрежденной порталом "Банки.ру", в номинации "Вклад года".

Самым выгодным предложением на российском банковском рынке в 2018 году был признан вклад для физических лиц "Доходный".

Вклад "Доходный" был запущен в июле 2017 года. Максимальная процентная ставка составляет 8% годовых в рублях РФ, 4% годовых - в долларах США и 1,1% годовых - в евро. Минимальный размер первоначального взноса составляет 3000 рублей РФ/ 50 долларов США/ 50 евро. Проценты выплачиваются по выбору клиента: в конце срока или ежемесячно, на счет вкладчика или капитализируются. Открыть вклад можно как в отделении Банка, так и дистанционно.

Располагая широкой филиальной сетью не только в крупных, но и малых городах, а также на сельских территориях, АО "Россельхозбанк" постоянно совершенствует линейку продуктов и услуг с учетом запросов всех слоев населения.

"Для Россельхозбанка 2018 год стал особенным - портфель средств физических лиц с начала года увеличился более чем на 20% (около 180 млрд рублей) и превысил отметку 1 трлн рублей. Вклад "Доходный", действительно, был наиболее востребованным продуктом. Только за 2018 год мы привлекли во вклад порядка 375 млрд рублей. Благодарю Банки.ру за профессиональное признание и оценку деятельности РСХБ, а наших клиентов ‒за оказанное доверие. Мы продолжим расширять линейку продуктов и услуг Банка, создавая новые продукты, повышая их доступность и качество обслуживания", ‒ отметила первый заместитель Председателя Правления АО "Россельхозбанк" Ирина Жачкина.

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