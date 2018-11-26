Россельхозбанк запустил акцию для зарплатных клиентов "Удачный процент": ставка 12% годовых установлена по потребительским кредитам без обеспечения в сумме от 1 млн рублей со сроком кредитования от 1 года.

Акция продлится до конца декабря.

Для оформления кредита клиентам, получающие заработную плату на счет, открытый в РСХБ, достаточно предоставить паспорт гражданина РФ*.

Получить более подробную информацию об условиях кредитных продуктов

АО "Россельхозбанк" можно на официальном сайте банка.

*для мужчин в возрасте до 27 лет включительно обязательно предоставление военного билета.

АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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