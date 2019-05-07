Россельхозбанк запустил акцию "Всем трудящимся"

Россельхозбанк запустил к майским праздникам традиционную акцию.

Заемщики в возрасте до 65 лет смогут оформить потребительский кредит без обеспечения со сроком от 1 года и в сумме до 750 тыс. рублей (для физических лиц, получающих заработную плату на счет в АО "Россельхозбанк", – до 1,5 млн рублей).

В рамках акции ставка для надежных клиентов Банка составляет от 9,9%* годовых, для зарплатных клиентов и работников бюджетных организаций действует единая ставка в размере 11%* годовых, для остальных клиентов – 13,5%* годовых.

Акция продлится до 30 июня 2019 года (включительно).

Получить более подробную информацию об условиях кредитных продуктов АО "Россельхозбанк" можно на официальном сайте Банка.

* при условии оформления личного страхования жизни, здоровья и потери работы.

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