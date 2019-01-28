Подписаться
Стул
1090
790
Вешалка
230
133
Шкаф-зеркало
3000
2150
Обои виниловые 0.53
497
199
Пена монтажная всезезонная
349
209
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
10:48, 28 Января 2019

Россельхозбанк запустил в онлайн-продажу платежные кольца

Загрузка...

Россельхозбанк открыл интернет-магазин по продаже оригинального форм-фактора банковской карты в виде кольца.

Теперь уникальная технология бесконтактной оплаты покупок, выполненная в виде украшения, стала доступна всем клиентам Россельхозбанка. Интернет-магазин открыт в партнёрстве с производителем колец - компанией Пэй Ринг.

Платежное кольцо Mastercard РСХБ – это новая форма платежной карты, внутри кольца из прочной циркониевой керамики расположен чип-модуль, обеспечивающий платежную функцию по технологии NFC. Платежи осуществляются путем поднесения руки с кольцом к терминалу, поддерживающим функцию бесконтактной оплаты картой. Аксессуар представлен в нескольких вариантах дизайна: это стильная и удобная в эксплуатации черная керамика.

Кольцо может быть приобретено в подарок, так как предусмотрено отсутствие персональной информации и может быть «привязано» к клиенту после приобретения. В случае утери владелец кольца блокирует его как обычную банковскую карту, и после блокировки уже невозможно получить доступ к счету и воспользоваться деньгами.

«Россельхозбанк приступил к данной разработке в 2017 году. За это время мы завершили ее тестирование и масштабировали на всю филиальную сеть. Теперь для оплаты покупок клиентам РСХБ не обязательно иметь при себе мобильный телефон или банковскую карту. Уверена, яркий и удобный аксессуар будет актуален для людей, которые следят за последними тенденциями в мире современных технологий и ведут активный образ жизни», - отметила первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

«Мы постоянно работаем над созданием новых моделей и ассортимент колец в интернет-магазине, со временем, будет пополняться. Но даже сейчас, в рамках этого проекта, доступен заказ колец индивидуального дизайна, в том числе, с использованием драгоценных металлов и камней. Уверен, что наше сотрудничество с Россельхозбанком будет плодотворным и придаст новый импульс развитию компании», - рассказал основатель Пэй Ринг Сергей Лазарев. 

Узнать о преимуществах платежного кольца РСХБ и приобрести уникальный аксессуар можно в интернет-магазине на официальном сайте Банка.

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.01.2019, 16:16
Аномальные холода идут в Карелию
21.01.2019, 10:37
Появились подробности смертельного ДТП на трассе в Карелии
25.01.2019, 10:05
Экс-глава Прионежья Алексей Лучин задержан по подозрению в мошенничестве
25.01.2019, 14:42
В инфекционной больнице в Петрозаводске велели убрать иконы перед визитом вице-премьера правительства Карелии
24.01.2019, 13:29
Косарев хочет лечить людей и сотрудничать со следствием
21.01.2019, 08:42
ВИДЕО: Жесткая авария с пострадавшими произошла ночью в Петрозаводске

Аналитика

25.01.2019 13:12
Капитал
По надвоицкому сценарию
Многим хотелось бы увидеть список потенциальных резидентов промплощадки в Петрозаводске, которая строится в рамках ФЦП, и планируемые объёмы их инвестиций.
Косарев хочет лечить людей и сотрудничать со следствием 1
24.01.2019 13:29
"Нарисовали" миллиард 7
23.01.2019 15:10
Выборы как ритуал 4
22.01.2019 12:44
Ночь с "ТехРентом" 9
22.01.2019 11:20
Вся аналитика

Чтиво

24.01.2019 13:44
Личное мнение
Министерские фасады важнее школ 7
Карельские чиновники готовы потратить более 200 миллионов рублей на ремонт административных зданий к 100-летию республики и переоборудование правительственной столовой под ситуационный центр.
Без свободы нет развития, а без ошибок – достижений 12
22.01.2019 12:32
Обкуриленные 1
21.01.2019 16:38
"Снился мне путь на Север" 5
16.01.2019 16:00
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
25.01.2019 16:10
все фото и видео

Опрос

Ощутили ли вы рост цен в новом году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»