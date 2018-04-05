Россельхознадзор Карелии предупреждает о птичьем гриппе

Напомним, вирус обнаружили в Финляндии у орлана-белохвоста.

Как ранее сообщала "Столица на Онего", в соседней Финляндии обнаружен птичий грипп. В местечке Парайнен у орлана-белохвоста обнаружен вирус птичьего гриппа H5N6, который в последнее время распространялся по Европе.

Территориальное управление Россельхознадзора предупреждает: высокопатогенный грипп птиц относится к особо опасным болезням животных и включен в Перечень заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин), утвержденный приказом Минсельхоза России.

Вирус гриппа птиц выделен от всех видов домашних и диких птиц различных видов. Источником болезни являются зараженные птицы, вирус выделяется в основном с пометом. Сам помет, загрязненные им корма, растения, инвентарь, подстилка и др. предметы являются основными факторами передачи возбудителя болезни.

Основные пути передачи возбудителя болезни - через корм или воду, при потреблении которых происходит заражение организма (алиментарный путь), а также - при прямом контакте восприимчивого поголовья с инфицированной птицей – воздушно-­капельный.

Вирус весьма стоек в нейтральной влажной среде, включая воду, и в замороженном состоянии, но высокочувствителен к нагреванию и действию дезинфицирующих агентов.

Организации и граждане - владельцы птиц обязаны: осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение возникновения заболевания птиц; предоставлять специалистам в области ветеринарии по их требованию птиц для осмотра; выполнять указания специалистов в области ветеринарии о проведении мероприятий по профилактике и борьбе с гриппом птиц; обеспечивать проведение предусмотренных Правилами по борьбе с гриппом птиц ограничительных мероприятий по предупреждению заболевания гриппом птиц; извещать специалистов в области ветеринарии обо всех случаях внезапного падежа или одновременного массового заболевания птиц, а также об их необычном поведении; до прибытия специалистов принять меры по изоляции птиц, подозреваемых в заболевании.

Согласно статье 18 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии» ответственность за здоровье, содержание и использование птиц несут их владельцы. Должностные лица и граждане, виновные в нарушениях, несут административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.