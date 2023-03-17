Россельхознадзор Карелии прикрыл интернет-магазин, в котором продавали саженцы подозрительных сортов

Владелец сайта в Карелии предлагал купить саженцы незарегистрированных сортов смородины и яблонь.

В региональном управлении Россельхознадзора в этом году выяснили, что питомник в Прионежском районе на своем сайте предлагал купить саженцы сельскохозяйственных культур, сорта которых не включены в государственный реестр селекционных достижений.

Инспекторы нашли 11 наименований саженцев, сорта которых не внесены в реестр сортов плодово-ягодных культур. Это смородина красная — сорт «Голландская розовая», яблоня — сорт «Жемчужное», смородина белая «Американская»и другие, говорится в сообщении надзорного органа.

Индивидуального предпринимателя предостерегли от нарушений обязательных требований в области семеноводства и предложили удалить из онлайн-продажи наименования этих сортов.

Управление Россельхознадзора напоминает, что государственный реестр находится в открытом доступе, и покупатель самостоятельно может проверить, внесены ли семена и саженцы выбранных им сортов в этот документ.