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Россельхознадзор нашел в Карелии сельхозземли с кочками и сорняками

Новости. Общество
17:20, 27 Мая 2021
фото: © pixabay.com

В Прионежском районе владельцу земельного участка, заросшего сорняками и кустарником, выдано предостережение, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Карелии.

Сотрудники ведомства провели обследование земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 207,8459 га в Прионежском районе. Участок находится в пользовании у организации с февраля 2021 года.

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В ходе осмотра было выявлено, что участок не используется пользователем в полном объеме. На значительной части участка в прошлом году проводилось сенокошение.

В южной части участок покрыт кочками, зарос кустарником остролистной ивы, сухой сорной растительностью на 40 % площади.

Кроме того, мелиоративные каналы заросли древесно-кустарниковой растительностью, преимущественно ивой, березой, ольхой серой, на всей территории участка. Это является нарушением правил эксплуатации мелиоративной системы открытых каналов осушительной сети.

Зарастание сельхозземель способствует распространению природных пожаров, возникновению очагов вредных и болезнетворных организмов.

По результатам проверки сотрудники Россельхознадзора выдали владельцу земельного участка предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.

Ранее сотрудники Россельхознадзора обнаружили в партии черешни из Узбекистана бурую монилиозную гниль.

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