В Петрозаводске торгуют опасной черешней

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили в партии черешни из Узбекистана бурую монилиозную гниль.

Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Карелии, зараженную черешню обнаружили в в Петрозаводске в мае. Возбудитель бурой монилиозной гнили был выявлен в партии ягод из Республика Узбекистан.

Наличие в продукции карантинного объекта подтверждено результатами экспертиз.

Зараженная продукция будет уничтожена ее собственником.

В Управлении напомнили, бурая монилиозная гниль - карантинное заболевание плодовых культур, отличающееся высокой степенью вредоносности. В условиях повышенной влажности при умеренных температурах воздуха споры гриба очень быстро распространяются и могут нанести вред плодовым деревьям на приусадебных участках.

Ранее в магазинах Петрозаводска обнаружили семена сомнительного качества.