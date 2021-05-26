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В Петрозаводске торгуют опасной черешней

Новости. Общество
10:45, 27 Мая 2021
фото: © pixabay.com

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили в партии черешни из Узбекистана бурую монилиозную гниль.

Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Карелии, зараженную черешню обнаружили в в Петрозаводске в мае. Возбудитель бурой монилиозной гнили был выявлен в партии ягод из Республика Узбекистан.

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Наличие в продукции карантинного объекта подтверждено результатами экспертиз.

Зараженная продукция будет уничтожена ее собственником.

В Управлении напомнили, бурая монилиозная гниль - карантинное заболевание плодовых культур, отличающееся высокой степенью вредоносности. В условиях повышенной влажности при умеренных температурах воздуха споры гриба очень быстро распространяются и могут нанести вред плодовым деревьям на приусадебных участках.

Ранее в магазинах Петрозаводска обнаружили семена сомнительного качества.

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