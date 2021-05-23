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Семена сомнительного качества обнаружены в магазинах Петрозаводска

Новости. Общество
10:56, 24 Мая 2021
фото: © freepik.com

В двух магазинах, расположенных в Петрозаводске, выявлены нарушения требований реализации семян, сообщили в управлении Россельхознадзора.

С 12 апреля по 11 мая старший госинспектор отдела фитосанитарного надзора управления Россельхознадзора провел плановую выездную проверку двух магазинов крупной торговой сети в Петрозаводске.

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В ходе проверки в магазинах были выявлены нарушения Федерального закона Российской Федерации: в продаже находились партии семян, сорта которых не включены в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию. На часть партий семян отсутствовали документы, удостоверяющие их сортовые и посевные качества.

Также были выявлены партии семян, на которые истек срок действия документа о качестве, и партии семян с нарушенной маркировкой (номер партии в документе о качестве не соответствует указанной на упаковке).

Управлением Россельхознадзора в адрес юридического лица выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
В отношении лиц, допустивших правонарушения, составлены административные протоколы.

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