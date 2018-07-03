Россельхознадзор обнаружил мышьяк в рыбе одного из предприятий Карелии

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Специалисты службы собираются усиленно контролировать продукцию 24 предприятий из разных регионов России.
Россельхознадзор объявил о том, что вводит режим усиленного лабораторного контроля продукции более 20 предприятий.
"Рыболовецкая компания "Вирма"– выявление мышьяка в рыбе", - говорится в сообщении Бизнес.ру.
Россельхознадзор также направил письмо в адрес региональных органов ветеринарии. В письме Служба указала на необходимость принятия соответствующих мер в отношении перечисленных предприятий.
Другие подробности не приводятся.
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