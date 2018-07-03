Россельхознадзор обнаружил мышьяк в рыбе одного из предприятий Карелии

Специалисты службы собираются усиленно контролировать продукцию 24 предприятий из разных регионов России.

Россельхознадзор объявил о том, что вводит режим усиленного лабораторного контроля продукции более 20 предприятий.

"Рыболовецкая компания "Вирма"– выявление мышьяка в рыбе", - говорится в сообщении Бизнес.ру.

Россельхознадзор также направил письмо в адрес региональных органов ветеринарии. В письме Служба указала на необходимость принятия соответствующих мер в отношении перечисленных предприятий.

Другие подробности не приводятся.