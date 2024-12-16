Россельхознадзор обнаружил на предприятии в Карелии зараженное мясо, опасное для здоровья людей

Территория сельхозпредприятия и река были недопустимо загрязнены.

Россельхознадзор обнаружил нарушения ветеринарного законодательства на одном из сельскохозяйственных предприятий Карелии. Об этом ведомство сообщило на своем сайте. Биологические отходы хранились в емкости без крышки. Биологический анализ туш коров показал, что они обсеменены опасными микроорганизмами. Такое мясо могло вызвать отравление и диарею у людей.

Кроме того, на предприятии выявлены нарушения в обращении с навозом. И хотя органическое удобрение обследовали на наличие личинок и куколок синантропных мух, личинки и яйца гельминтов, его не внесли в государственный каталог пестицидов и агрохимикатов. Также почва на территории предприятия была загрязнена, плодородный слой нарушен. Площадь нарушения составила 21,2 га. Пробы воды из реки Верхняя Седокса показали, что в ней содержится недопустимое количество азота аммония, который попал в реку через систему мелиорации.

Владельцу предприятия выдано предписание устранить все нарушения. Решается вопрос о привлечении его к административной ответственности.