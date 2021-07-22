Россельхознадзор обнаружил в Карелии поле в огне (ФОТО)

Инспекторы Управления Россельхознадзора натолкнулись на пожар, который охватил земли сельскохозяйственного назначения в Медвежьегорском районе.

Как сообщили в ведомстве, в рамках плановой выездной проверки в отношении сельхозпредприятия в Медвежьегорском районе инспекторы столкнулись с пожаром. На площади около 180 кв. м вблизи леса тлел торфяной слой под дерном. Инспекторы вызвали директора сельхозпредприятия и обратились в экстренную службу. В ожидании пожарного расчета специалисты Управления пытались локализовать пожар, окапывая территорию.



Фото: Управление Россельхознадзора

«Если вы обнаружили земельный участок сельхозназначения, который используется с нарушением требований законодательства, сообщите об этом в отдел земельного надзора Управления: (8142) 77-21-30, karelia-zemkontrol@yandex.ru», — говорится в сообщении Управления.

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