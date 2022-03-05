Россельхознадзор обнаружил в магазинах Петрозаводска колбасу сомнительного качества

В сетевых магазинах в столице Карелии продукты продавались с нарушениями, показала проверка Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Специалисты Управления проверили магазины, принадлежащих АО ТД «Перекресток». В ходе проверки в магазинах были выявлены нарушения, рассказали в ведомстве.

Так, в одном из них, находящимся на Древлянке, в продаже была обнаружена самса с мясом замороженная и йогурт с истекшим сроком годности.

В магазине на Перевалке в продаже находилась продукция, у которой невозможно было установить конечный срок хранения (отсутствовала информация о дате разморозки): это 4,5 кг печени говяжьей и язык говяжий весом в 27, 4 кг. Кроме того, в помещении для приготовления фарша отсутствовал термометр.

В магазине, находящемся в центре города, продавались колбасы в ассортименте и субпродукты из птицы без маркировки, содержащей сведения о производителе, дате выработки, сроках реализации и режиме хранения. Также здесь были обнаружены сырки творожные с истекшим сроком годности.

За указанные нарушения продавцы-кассиры и менеджер были оштрафованы на 1000 рублей каждый. Компания получила штраф в размере 10 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, крупу сомнительного качества привезли детям в районный детский сад в Карелии.