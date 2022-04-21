Россельхознадзор ответил на критику главы Карелии по поводу штрафов из-за запущенных сельхозземель

Россельхознадзор считает необоснованными претензии главы Карелии Артура Парфенчикова из-за того, что ведомство наказывает муниципальные власти за неудовлетворительное состояние земель сельхозназначения.

Об этом говорится в письме Североморского межрегионального управления Россельхознадзора, которое проводит проверки соблюдения земельного законодательства на территории Карелии. Письмо поступило в редакцию «Столицы на Онего» после публикации заявления главы республики, сделанного несколько дней назад на заседании правительства.

«Пока эта земля в непонятном статусе болтается, где-то есть арендаторы, где-то есть паи, где-то бесхозность, Россельхознадзора нет. Как только мы эту землю консолидируем…оформляем ее либо в государственное ведение, либо в муниципальное, тут появляется Россельхознадзор и начинает накладывать огромные штрафы на наши муниципальные поселения за то, что земля находится в таком состоянии. Ну, это же, во-первых, не ответственность муниципалитета. Они не являются сельхозпереработчиками, они не могут быть субъектами априори. Даже сейчас в рамках действующей статьи привлечение к ответственности муниципалитета — это юридический нонсенс. Но они и фактически не могут за это отвечать, потому что десятки лет земля зарастала лесом, а муниципалитет вдруг отвечает за то, что это произошло, когда земля была даже у недобросовестного арендатора или собственника», — сказал губернатор.

Он дал поручение министерству имущественных и земельных отношений Карелии оказать помощь муниципальным органам власти обжаловать в прокуратуру действия Россельхознадзора.

В ответ на это Североморское межрегиональное управление сообщило, что в 2021 году было проведено 291 контрольно-надзорное мероприятие, но только 2 из них касались земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. Одно из них закончилось тем, что орган местного самоуправления и должностное лицо были оштрафованы на 10 тыс. рублей и 1 тыс. рублей соответственно. Результатом второй проверки стало вынесенное судом устное замечание.

Вместе с тем, Россельхознадзор отметил, что собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы обязаны проводить мероприятия по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения и защите земель.

«В том числе такую обязанность несут органы местного самоуправления по отношению к земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности… К сожалению, муниципальный земельный контроль в республике остается на низком уровне, а ведь именно органы местного самоуправления, работая на территории своего муниципального образования, могут оперативно выявлять бесхозные земли и недобросовестных собственников, и арендаторов земельных участков», — говорится в письме.