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Россельхознадзор рассказал о вакцине от COVID-19 для животных

Новости. Общество
20:40, 01 Апреля 2021
фото: pixabay.com / fernandozhiminaicela
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Объем выпуска в России вакцины "Карнивак-Ков" для животных может составить порядка 10 тысяч доз в сутки.

Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, передает РИА Новости.

"Подведомственный Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" готов приступить к производству вакцины "Карнивак-Ков" в промышленных масштабах. При соответствующем спросе производственные мощности ВНИИЗЖ позволят выпускать порядка 10 тысяч доз в сутки", - сообщили в пресс-службе.

Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса COVID-19 для животных. Вакцину "Карнивак-Ков" разработали ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ"). На данный момент срок сохранения иммунитета после вакцинации оценивается в полгода. Массовое производство вакцины может быть запущено в апреле.

Особых требований при подготовке здоровых животных к вакцинации не требуется, при ее проведении необходимо соблюдать общие правила асептики, сообщили во ВНИИЗЖ. Но беременных животных и особей в первый месяц после родов вакцинировать не следует, то же правило распространяется на не достигших двухмесячного возраста и клинически больных животных.

Доклинические исследования вакцины начались в августе 2020 года: как сообщили в пресс-службе, в проведении были задействованы норки, кошки, собаки и хорьки - по 130 животных каждого вида. Результаты показали эффективность и безопасность испытуемого препарата, позволив уже в октябре прошлого года перейти к клиническим испытаниям вакцины на целевых животных в условиях промышленного содержания.

"Осенью было вакцинировано более 200 пушных зверей, кошек и собак. Клинические исследования завершились также успешно. При этом во время всех испытаний ВНИИЗЖ придерживался принципов этичного обращения с животными", - отметили в пресс-службе российского ведомства.

На сегодняшний день случаи выявления COVID-19 у животных зарегистрированы уже в 27 странах мира; российская вакцина является единственным зарегистрированным в мире профилактическим препаратом от COVID-19 для животных, напомнили в пресс-службе.

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