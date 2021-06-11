Россельхознадзор выясняет, что за «дрянь» завезли в Карелию под видом «рыбного гидролизата»

Скандальная история с завозом в Карелию рыбных отходов из Мурманской области дошла до стен Законодательного собрания республики.

Депутатский комитет по природным ресурсам и экологии попытался 10 июня выяснить, что за странные контейнеры привезли в конце мая в Заонежье и слили их содержимое в заброшенные силосные ямы и даже прямо в поле.

«Жители Заонежья обратились к нам в связи с тем, что на территории Толвуйского сельского поселения происходит слив непонятных отходов, привезенных из Мурманской области, — рассказал членам комитета депутат Евгений Беседный. — Привезенные кубовики были брошены в поле, и тут же происходил слив жидкости непонятного цвета с едким запахом. Местное население сразу же забило тревогу, поскольку слив шел прямо в поле. Никто никому ничего не объясняет, и только чуть позже появляется информация, что Минсельхоз якобы дал команду на утилизацию этих отходов совхозу «Толвуйский», а совхоз «Толвуйский», получается, должен был эти отходы или, назовем их по-другому, рыбный силос сливать в компостные ямы. Почему эти кубовики с этими отходами просто оставались в поле без особого внимания? Судя из ответа Минсельхоза, неизвестные люди открыли краны, самовольно слили эти отходы в поле, то есть они были использованы не по назначению. Почему это все происходило без надзора? И сейчас, конечно же, возникает вопрос: почему мы вообще везем из Мурманской области эти отходы? У нас самих масса рыбных хозяйств на территории республики, а мы завозим в очередной раз в Карелию мусор!».

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