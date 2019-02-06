Россельхознадзор заявил о снижении качества молочной продукции

Качество молочной продукции в России за последние пять лет резко ухудшилось, в частности, это касается присутствия на рынке фальсифицированной продукции, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"За последние пять лет резко ухудшилось качество молочной продукции, в том числе это касается присутствия фальсификата. Все это произошло на наших с вами глазах", - сообщил Данкверт, выступая на X съезде Национального союза производителей молока, передает РИА Новости.

По его словам, данные об объемах фальсифицированной продукции на рынке могут занижаться, а контроль за оборотом таких продуктов на российском рынке является недостаточным.

"Наши данные относительно фальсификации молочных товаров сильно разнятся с Роспотребнадзором, который заверяет об уровне фальсификата всего в 3,5%. При лабораторном контроле Россельхознадзор применяет риск-ориентированный подход - мы никогда не проверяем там, где фальсификата априори быть не может", - подчеркнул руководитель ведомства.

Данкверт также указал, что изменить ситуацию может введение готовой молочной продукции в систему прослеживаемости "Меркурий". Так, отсутствие этих продуктов в системе разрывает цепочку прослеживаемости, тогда как при сквозной электронной ветеринарной сертификации отслеживание балансов потребления сырья и выпуска предприятиями становится несложной и автоматизированной процедурой.