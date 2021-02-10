"Россети" фиксируют активизацию мошенников в сфере закупок

С декабря участились случаи email-рассылок якобы от имени ПАО "Россети" или дочерних компаний группы с предложениями об участии в закупках.

Злоумышленники, представляясь сотрудниками "Россетей", сообщают, что от участников требуются дополнительные документы. Например, "свидетельство о внесении в национальный реестр поставщиков" или "сертификат соответствия участника закупки". Для их оформления предлагается перечислить порядка 50 тысяч рублей.

"Россети" напоминают:

- Закупочные процедуры проводятся в соответствии с действующим законодательством РФ и Единым стандартом закупок, который размещен на сайте компании.

- "Россети" не ведут никаких коммерческих реестров поставщиков.

- Сотрудники группы компаний используют в деловых коммуникациях только корпоративную электронную почту в доменах, соответствующих официальным сайтам, а также указанные на них номера телефонов.

Информация о всех планируемых и организуемых закупках публикуется в единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, на корпоративных сайтах компаний группы "Россети", а также на электронных торговых площадках ЕЭТП, РАД и РТС-ТЕНДЕР.